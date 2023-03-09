荷蘭據報進一步收緊對中國的尖端光刻機出口管制

除了美國與日本以外，荷蘭亦積極阻止中國獲得關鍵的半導體技術，以限制其發展。光刻機巨頭阿斯麥（ASML）母國荷蘭據報基於國家及國際安全，準備限制部分晶片製造設備對華出口。



《彭博》報道指，面對美國的施壓，光刻機巨頭阿斯麥的母國荷蘭準備限制部分晶片製造設備對華出口，以阻止中國獲得關鍵的半導體技術。

據荷蘭外貿部長周三發給議員的信函，荷蘭政府擬提議限制浸沒式DUV光刻機的出口，這意味著對最尖端光刻機出口管制進一步收緊，而這類產品恰好是生產全球最先進晶片的關鍵。預計該規定將在夏季前公佈。

荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher在信中說，「荷蘭認為，基於國家和國際安全的理由，有必要儘早控制這項技術」。按市值計算，ASML是歐洲最大科技公司，也是全球某些光刻系統的唯一製造商。

雖然ASML長期以來一直被禁止向中國企業出售其最先進的技術（極紫外光刻），但最新的提案等於是把比極紫外光刻更低一檔的產品也禁止了。

ASML周三在另一份聲明中表示 ，這些措施將不會對2023年或更長時期的財務展望產生重大影響。但該公司稱，其最先進的DUV系統需要申請出口許可。