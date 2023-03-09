電視媒體股炒風已完？　TVB母企倒瀉15%　港股低收兼失2萬點關

美國聯儲局主席鮑威爾稱未就加息步伐作決定，隔晚美股曾挫逾兩百點後跌幅大縮。港股連跌兩日挫551點後，市場關注內地通脹（CPI）及生產物價指數（PPI）。



【16：41】恒指收市低於2萬點

港股低收並失守2萬點，至於TVB母企電視廣播（0511）股價則繼續波動，曾再抽升33.6%至17.9元，可是似有高處不勝寒之感，掉頭向下，全日下挫14.9%，成交額較上日縮減至12.5億元。

恒指收市報19925點，跌125點，國指跌77點，報6649點，科指跌58點，報3930點，成交額為1,029億元。

除卻電視廣播外，今日一眾電視媒體股亦回落，有線寬頻（1097）今日亦回吐，收市報0.053元，跌14.5%，邵氏兄弟（0953）跌25.5%，電盈（0008）跌1.2%，鳳凰衛視（2008）跌10.4%。

物管股續處於弱勢，華潤萬象（1209）挫4.7%，碧桂園服務（6098）跌2.1%，世茂服務（0873）跌1.4%，旭輝永升（1995）跌1.6%。

內房股續受壓，碧桂園（2007）跌3.9%，潤地（1109）及中海外（0688）分別跌2.6%及2.5%。

科技股方面，騰訊（0700）險守340元，收市報340.2元，跌2.7%。

【15：31】滬深股市低收

內地股市低收，上證收市報3276點，跌7點，深成收市報11579點，跌18點，滬深300指數收市報4019點，跌14點，創業板收市報2372點，跌4點。

港股方面，恒指最新報19964點，跌86點，國指跌60點，報6666點，科指跌40點，報3948點。

【13：05】恒指升25點

恒生指數午後升25點，報20076點；科指跌0.21%，報3980點。

電視廣播（0511）跌超4%，香港科技探索 （1137）跌逾5%。

佐丹奴 （0709） 績後升逾3%，報2.13元。

【12：15】恒指半日升45點

恒生指數半日升45點，報20097點，成交531億元。科指升0.03%，報3990點。

ATM個別走，阿里巴巴（9988）升0.12%，騰訊（0700）跌0.69%，美團（3690）跌0.76%。另外，京東（9618）績前升近2%。

電視廣播 （0511） 破頂後倒跌近3%，香港科技探索 （1137） 跌近7%。

【10：51】恒指爭持二萬關

恒指升30點，開報20081點；科指微跌0.08%，報3986點。

東方海外 （0316） 升逾3%，中遠海運港口 （1199） 升2%，中遠海控 （1919） 升0.92%，中遠海能 （1138） 升逾9%。

電視廣播 （0511）最新轉跌逾4%，報12.8元。

【09：58】恒指爭持二萬關

恒指升10點，開報20061點；科指微跌0.23%，報3980點。

媒體股續炒上，電視廣播 （0511）升兩成，英皇文化產業 （0491） 升1.57倍，亞洲電視 （0707）升逾9% ，有線寬頻 （1097） 升逾6%，邵氏兄弟 （0953） 升近4%。

領展 （0823） 跌近1%，報48.35元，領展房產基金股權 （2915） 今起買賣，現報4.12元。

【09：20】恒指高開31點

恒指高開31點，開報20082點；科指微跌不足1點，報3988點。

阿里巴巴（9988）升0.64%，騰訊（0700）跌0.46%，美團（3690）跌0.61%，京東 （9618） 績前升逾2%。

TVB母企電視廣播（0511）續升逾2%，報13.7元。

另外，港鐵 （0066） 、太古系等今日公布業績。