太古地產去年少賺9%　第二次期息派0.68元　酒店業務虧損3.41億元

太古地產（1972）公布全年業績，去年股東基本應佔溢利錄得87.06億元，按年跌9%。每股盈利1.49元，第二次中期息派0.68元，按年多派6%，全年共派1元。



年內基本經常性股東應佔溢利71.76億元，按年持平；呈報溢利為79.8億元，增加12%。

2022年，太古地產收入錄得138.26億元，按年下跌15.3%。辦公樓收入錄得60.03億元；零售物業收入錄得58.49億元；住宅收入錄得3.74億元，其他收入錄得1.14億元。至於酒店收入錄得5.65億元，按年下跌36.8%。

太古地產指，去年基本溢利下跌，主要反映出售香港停車位的溢利減少。其中，物業投資基本溢利74.09億元，下跌0.98%；物業買賣基本溢利1.08億元，較2021年擴大逾倍；酒店基本虧損3.41億元，同樣高於2021年。

展望未來，該集團對香港的未來依然滿懷信心，並會繼續投放資源拓展旗下的物業組合，為香港的發展及提升競爭力作出貢獻，以鞏固其國際金融中心的地位。與此同時，集團亦會擴大在中國內地的投資規模，以及積極開拓東南亞市場，放眼於當地的長遠發展。