九倉：內房回穩仍需時觀察　投地會續審慎　憂財困民企項目有陷阱

內房疲弱，中央近日推出多項措施提振市場。九龍倉（0004）主席兼常務董事吳天海表示，疫情期間內地整體物業銷售下跌三成，雖然近日見到內地一線城市市況有改善，成交價及成交量回穩，但仍需時觀察是否屬「報復式」反彈，若果市況再度轉弱，於內地投地時會繼續審慎。



他出席業績發佈會時指，過去內地採用集中賣地的政策，一年只有兩、三次投地，一次過推逾10幅土地，因此成功土地的集中在國企。不過近日情況改變，改為不定期推出少量地皮，集團去年在內地沒有新增土儲，新政策下有興趣投地，不過需要時間看清楚市場發展，目前意欲不大。

憂財困民企項目有「陷阱」

他指，一直有財困民企與集團聯繫，接手手上經營的項目，但認為相關項目或有較多「陷阱」，與其執筍貨，但又未知「係咪咁筍」，倒不如投資政府項目，又表示會繼續同國內民企、或國企合作，但重申要先找到好項目。

提到疫情下資產淨值減百億元，未售存貨減值撥備近60億元，吳天海指出現減值撥備是希望真實反映資產的價格，若果市況回暖不排除會回撥。

目前負債比率降至3.4%。他指雖然資金回籠，但仍需投資於九龍貨倉重建，及山頂兩幅土地，需要動用資金作建築成本，加上仍有負債，不會將資金用作定存。

至於內地投資物業收入近年來首度倒退，至約48億元。他解釋受內地疫情影響，去年第四季不少內地民眾未有外出，令市況轉差。不過今年一月第三個星期開始，見到勢頭陸續好轉，出現報復式消費，不過隨着日本、韓國等地解除針對內地客的防疫限制，需要時間觀察內地的消費力會否被海外旅遊吸納，預期今年市況會反彈，但未知幾多。