虛幣銀行Silvergate倒閉　比特幣兩個月來首次跌穿20000美元

比特幣(Bitcoin)等加密貨幣下挫，比特幣跌穿20000美元大關，是兩個月來首次。受到對加密貨幣友好的銀行Silvergate Capital Corp. （美：SI）倒閉新聞，以及紐約州對加密貨幣平台Kucoin提起法律訴訟的消息傳出後，令到一眾加密貨幣受壓。

比特幣價格在3月9日觸及低位19810美元後，在20000美元關爭持，最新報20116美元。

Silvergate Capital Corp.宣布旗下虛幣銀行Silvergate Bank將逐步停止營運，並自願清算。彭博引述知情人士稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）早在上周已跟Silvergate商討，希望避免美國首次有銀行受虛幣業務拖累而結業。不過，由於未有潛在投資者加入，Silvergate Bank決定有序結束銀行業務及自願清算是最好的出路。它的清算計劃包括全額償還所有存款，現正研究如何妥善解決索償問題。

另一方面，美國矽谷銀行（美：SIVB）周四突然宣布集資17.5億美元（約137億港元），包括發行12.5億美元新股，亦對金融市場造成明顯沽壓。