消費券｜新地旗下12商場斥千萬元作推廣　冀首兩季營業額增25%

財政司司長今日宣布2023年度消費券派發詳情，市民最快可於4月16日起，透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay等6個電子支付工具領取第一期3,000元消費券，再於7月16日領取第二期2,000元。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）將斥資1,000元萬推廣費，率先於3月27日起大送消費券早鳥優惠，消費滿5,000元更有機會換領10,000元獎賞。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮，表示歡迎政府第三度推出消費券：「踏入後疫情時代，隨着關口全面開放及取消口罩令，香港社會全面復常，市民熱烈外出玩樂聚會，連帶場內美妝、旅行用品、餐飲商戶銷情大升。政府連續第三年派發消費券，有望大幅刺激市民消費意慾，對商界而言絕對是一大喜訊。在消費券利好消息帶動下，加上4月『請3放10』的清明復活節長假期，以及五一黃金周重臨，預料首兩季營業額及人流將按年錄得25%及20%的增幅。」