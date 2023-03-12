SVB矽谷銀行｜金融海嘯後第一滴血　輸美債走上不歸路｜伽羅華

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）爆煲是2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉，對於市底本已虛弱的全球股市無疑敲響了警號。該行於周五嘗試籌資22.5億美元失敗後，聯邦存款保險公司（FDIC）同日授命正式接管該行資產，歐美銀行股板塊首當其衝，滙控ADR跌近55港元，看來港股短線難重返兩萬關。



SVB是專門開拓創投公司市場的地區性銀行，根據Crunchbase數據顯示，單是去年SVB便參與75宗創投融資，涉及貸款57億美元，其創投公司客戶佔全球近半，個人客亦多為科技工作者，SVB以較高優惠吸存，為減低成本，存款大多沒向FDIC投保（uninsured）。

據SVB去年底向FDIC提交的數據顯示，其1,750億美元的存款中，有89%沒投保。若該行資產被確認未能償付所有客戶存款，FDIC將會出售銀行資產以籌資償付債權人。

近年創投公司面對息口趨升，流動性枯竭，加燒錢速度加快，增加SVB壞帳風險，加上美債投資錄巨額虧損，導致資本不足，可謂「屋漏兼逢連夜雨」。目前華爾街謠言滿天飛，不少存戶已成驚弓之鳥，當中包括知名風險創投者Peter Thiel旗下Founders Fund等，因為急於提款自保，更加劇SVB流血不止，FDIC因此警告眾多存戶急於提款，令核實未投保存款金額變得複雜。

圖為2023年3月10日設於美國加州的矽谷銀行（SVB）總部的標誌。（Reuters）

創投公司存戶急提款 加劇流血不止

爆煲導火線是SVB在出售其所有210億美元的可銷售證券，錄得18億美元虧損，SVB原本希望通過出售普通股和優先股募資22.5億美元填補資金缺口，但最終失敗，SVB初步資金缺口雖少於上次虧損逾百億美元的虛幣交易所FTX，但投資人擔心SVB資金缺口只屬冰山一角，在未釐清SVB的黑洞有幾深前，押注SVB母公司SVB金融集團要冒上極大風險，在籌資無門下，SVB無奈被FDIC接管。

過去兩日，SVB死因是其美債投資組合出現虧損，這是所有大型銀行股所面對的問題，故此歐美銀行板塊首當其衝並不令人意外，周四及周五KBW銀行股指數累跌逾11%。除了龍頭股摩通於周五力保2.5%升勢外，其餘美銀、富國、花旗及高盛都表現偏軟，倫敦滙控收報592.6便士（折合56港元），滙控ADR則跌至55.1港元。由於SVB財政尚不明朗，相信低迷氣氛仍困擾本周市況，已經除淨的大笨象好大機會短線捱沽再見低位。

SVB是在美聯儲主席鮑威爾放出狠話後觸發股價暴跌，他於國會聽證時表示，美聯儲可能需要加息超過預期，美債投資虧損是SVB倒閉的主因，但美聯儲主席放鷹言論也發揮一定作用，究竟今年終端利率見6厘、6.5厘或更高？無人知，但肯定債市仍然不明朗，不排除再有第二間SVB爆煲，亦應驗了股神巴菲特的名言：「當海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」

A notice hangs on the door of Silicon Valley Bank (SVB) located in San Francisco, California, U.S. March 10, 2023. (REUTERS)

應驗股神名言：海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳

在周五市場逐步消化SVB爆煲影響及非農報告內容後，芝加哥商交所FedWatch顯示，市場預計美聯儲於3月22日加息25基點（4.75至5厘）的機率為31.7%，加息50基點（5至5.25厘）的為68.3%，若加息步伐重新提速，原先期望5月息口見頂的投資者又再亂作一團。

筆者早兩期曾因應中俄組軍事聯盟，可能引發與西方衝突升級，加上美國加息陰霾，預警股市或深度調整，但股市陰陽怪氣升了一周，至上周終原型畢露，道指連跌四日，周五收跌1.07%，報31,909，標指跌穿3,900重要心理關口，收報3,861，挫1.45%，納指跌1.76%，報11,138，俗稱恐慌指數的VIX波幅指數曾急彈至28.97。

全周計，道指回吐4.44%，為去年6月以來最差單周表現，標指與納指分別下跌4.55%及4.71%。

上周五公布的2月份非農報告原是市場焦點，但中途殺出SVB爆煲，轉移了投資者視線，但美股收市後有喘定跡象，可能是報告內工資增長放緩，尚未為3月加息半厘一錘定音，算是不太負面的訊息。

圖為2023年3月10日美國三藩市一個矽谷銀行（SVB）的標誌出現在玻璃上。（Reuters）

新增就業多兼職 工資增長放慢利股市

就業報告顯示，美國2月份新增31.1萬個職位，雖然較1月份激增51.7萬個有所放緩，但高於普遍預期的22.5萬個，表明勞動力市場依然緊張，彭博經濟稱，僅僅新增職位數目超過30萬個，已有足夠理據讓美聯儲加息50基點，幸好失業率微升至3.6%，平均時薪按年增長4.6%，低於預期的4.7%，按月小幅升0.2%，兩項數據都利好股市。

另一個利好因素是每周工作時間縮短至34.5小時，預期為34.7小時，有可能新增兼職比例愈來愈高，而就業參與率也升至62.5%，隨着更多工人進入勞動力市場，勞動力的增加應該會導致議價能力的減弱、工資增長的放緩和通脹的抑制。



儘管在3月議息會前，美股後向仍然不明朗，但華爾街普遍對後市持悲觀看法，摩通就指現時尚非入市撈底的時機。摩通在給客户的一份報告中稱，3900點關自去年5月以來一直是標指的分水嶺，若標指跌破3900點關，可能會導致拋售壓力加劇，標指下站見3760至3764區間。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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