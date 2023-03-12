商界領袖對ChatGPT取態曝光　大學禁用令恐礙學生升級｜林子傑

Resume Builder 於今年2 月 27 日發布了一項調查結果，對 1000 名美國商界領袖進行了調查，發現：

1. 自 OpenAI 人工智能聊天機器人（AI Chatbot) 於 11 月首次亮相以來，48% 的公司已經開始用 ChatGPT ，取代了部份的職位；

2. 當被問及到 2023 年底 ChatGPT 是否會導致更多員工被解僱時，33% 的企業回答“肯定會”，而 26% 的人則回答“可能”；

3. 公司負責人說，他們已經通過使用 ChatGPT而成功節省成本；

4. 總體而言，使用 ChatGPT 的公司中有 99% 表示他們節省了營運成本。有48% 的公司表示他們每年已經節省了超過 5萬美元，而 11% 的公司更表示他們已經節省超過 10萬美元。

5. 絕大部份的商業領袖表示，懂得使用ChatGPT 會幫助員工提升競爭力，及保住現時的工作；

6. 在未來評估要聘用的人選時，92% 的企業領導者表示，擁有 AI經驗將變得十分重要；90% 更表示，如果求職者擁有 ChatGPT 的特定經驗將更加好。

大學和高等學府的取態

當環球僱主已經在期待求職者擁有 ChatGPT 的經驗時，世界各地的大學正在努力解決如何應對AI工具所帶來的挑戰。

全球有不少大學已經宣佈，禁止在考試和作業提交中使用具爭議性的AI工具。

在香港，香港大學已經宣布暫時禁止學生使用 ChatGPT 或類似的AI工具進行課程作業，直到學校內部有機會舉行更廣泛的討論，以確定如何將該技術納入課程內。

在美國，紐約市部門禁止學校使用ChatGPT 的理由是，AI工具雖然能夠在學習中提供快速的答案，但他們認為AI工具不能培養學生的批判性思維(critical thinking) 和解決問題的能力。

結論

筆者認為，現時的學生在畢業後將會進入一個人工智能的世界。為保持他們就業上的競爭力，他們必須親身體驗及了解如何使用這些工具。就像筆者畢業時開始變得普及的Excel Spreadsheet 和上一輩的計算機一樣。

既然僱主現時希望求職者具備使用AI工具的技能，學校和老師更應該引導學生去學習正確使用這些工具，使AI變成我們新的盟友。

縱觀歷史，隨著科學和技術的發展，求職者也需要為自己升級而避免遭到時代的淘汰。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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