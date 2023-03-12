陳茂波：香港要集中精力和資源　心無旁騖全力發展經濟

財政司司長陳茂波今（12日）發表網誌指，今年兩會確定了全年經濟發展多項目標，強調「牢牢把握高質量發展這個首要任務」，中央為推動高質量發展指明了路徑，提出加快實現高水平科技自立自強、推動民營經濟健康發展等具體意見。

他續指，香港的發展亦正值關鍵階段，要更集中精力和資源，心無旁騖的全力發展經濟，全面推進高質量發展的目標，透過科技創新、模式創新、制度創新，推進經濟的多元化和縱深發展。

陳茂波認為，政府既要讓香港金融市場保持創新動力和蓬勃發展，以鞏固及提升國際金融中心的優勢，也要高度重視統籌發展與安全。

陳茂波指，香港要集中精力和資源，心無旁騖的全力發展經濟。（盧翊銘攝）

要將「有為政府」和「高效市場」靈活結合

同時，政府將全力加速科技創新及應用，以落實高增值發展的內涵，並在激烈的國際競爭中，開闢發展新領域、新賽道，開拓新動能、創出新優勢。不論是人工智能或生物科技，又或數字經濟、第三代互聯網或國際綠色科技及金融中心，既要穩中求進，但更要不失時機穩步快進推動發展，力求貫徹以「創新、協調、綠色、開放、共享」來推動高質量發展。

他提到，要將「有為政府」和「高效市場」靈活結合，創新香港發展模式，推動經濟多元發展，發揮好香港的普通法制度和市場規則，與已發展國家的法治體系、市場體系相銜接，在國際經濟市場上發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。