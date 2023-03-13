政府夥螞蟻及港鐵等24間企業推大學生暑期實習計劃　名額逾320個

政府宣布推出「企業內地與海外暑期實習計劃2023」。計劃今年獲得包括中銀香港、螞蟻集團、港鐵公司及香港機場管理局等等合共24家企業的參與和支持，為在學的本地大學生提供海外及內地共逾320個暑期實習名額。



參與的企業數目由上一輪18間增加至24間，合共提供的實習名額增加至超過320個，遍佈內地不同省市，包括多個大灣區城市、北京、上海、天津、成都、重慶等；海外國家則包括新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國及瑞典。覆蓋行業亦較以往廣泛，包括金融服務、創科、物流、地產、零售、酒店和公用事業等。

申請人須為專上學生（包括副學位、學士學位及研究院課程），並屬香港永久性居民。實習期由今年6至9月，每個實習職位為期不少於6個星期

螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真表示，螞蟻集團作為這個計劃的參與者，將與多家知名企業一起，利用其在金融科技等不同方面的專長，展現其對這個計劃的全力支持。

有關計劃及實習職位的詳情已上載於計劃的專頁（www.ydc.gov.hk/scsi/），有興趣的青年人可於3月28日或之前透過專頁內的中央申請平台一次過向最多三間企業遞交申請。各參與企業在接獲申請後，會直接聯絡申請人安排評選和落實獲選者的實習安排。