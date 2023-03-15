無須重新登記 即睇八達通卡領取新一輪消費券小貼士

政府較早前已宣佈向合資格市民發放新一輪消費券，大家除了立即計劃購物清單以外，可能都會疑惑領取消費券的方法是否一樣。八達通卡有限公司（八達通）就提醒大家，新一輪消費券計劃無須重新登記，只須準備好已登記消費券計劃（即2022年領取消費券）的八達通卡，便可領取消費券。雖然方法十分簡單又沒有改變，但如果遇上遺失八達通或轉用樂悠咭又要如何處理？以下立即為你解答！



疑問1：登記上一輪消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，應該如何處理？

答： 如市民已登記消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，須於3月29日前透過政府消費券計劃網站自行更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取2023年（第一期）消費券。有需要的市民亦可到消費券計劃的八間臨時服務中心，由職員協助辦理手續。

若市民未能於3月29日前更改其消費券登記紀錄，亦毋須擔心，待政府收到相關申請而完成更改其登記紀錄後，可於下個月16日起，以其新登記的八達通卡領取2023年第一期3,000元消費券。

疑問2：樂悠咭持有人，需要再重新登記新一輪消費券計劃嗎？

答：樂悠咭持有人毋須重新登記 新一輪消費券計劃。如在2022年使用另外一張八達通卡領取消費券，則毋須重新登記，便可繼續沿用該八達通卡領取2023年（第一期）消費券。如其已登記消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，可透過政府消費券計劃網站自行更改其登記紀錄，或致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5588， 更改以樂悠咭登記領取2023年（第一期）消費券。

疑問3：剛領取樂悠咭，應該立即轉移消費券登記資料，用樂悠咭領取消費券嗎？

答：剛領取樂悠咭，而現正使用八達通領取消費券的市民，毋須急於轉移消費券登記資料。市民可用已登記消費券的八達通卡先行領取第一期消費券，其後透過八達通服務站使用「易轉服務」 ，將該卡上的服務（包括消費券計劃登記）轉移到樂悠咭。此舉可避免市民延誤領取2023年第一期3,000元消費券。

港鐵站加設八達通服務大使協助市民

如果你對使用八達通領取消費券依然有疑問，不用擔心！為協助市民輕鬆領取新一輪消費券，八達通即日起 （早上8時至下午5時）至4月15日，於12個港鐵站加設八達通服務大使，以協助市民解決相關查詢。設有八達通服務大使的港鐵站包括∶ 荃灣、佐敦、屯門、藍田、柴灣、天水圍、上水、坑口、油塘、美孚、石硤尾及粉嶺。稍後將有更多港鐵站設八達通服務大使，詳情可見八達通消費券網頁。