瑞士央行稱瑞信符系統重要性銀行資本要求　必要時將提供流動性

美國矽谷銀行SVB被接管後，其他國際大型銀行的資本情況亦受市場關注。瑞信（Credit Suisse）周二發布年報時自揭，存內部監控具重大缺陷。債券的一年期信貸違約掉期（CDS）抽升至1,028.6點子的高位，反映市場對金融體系面臨更廣泛威脅的擔憂。瑞士金融市場監管局和瑞士央行表示，瑞士央行將在必要時向瑞信提供流動性支持。



兩個官方機構發表聯合聲明指出，瑞信符合對具有系統重要性銀行所規定的資本和流動性要求，又指出沒有跡象表明，瑞士機構有直接受美國銀行市場動盪波及的風險。

瑞信集團最大投資者沙特阿拉伯國家銀行表示，不會提供更多財務支援，因超過10%的股份將帶來額外的監管障礙。該行去年底買入瑞信9.9%股份。

據報道引述消息人士指，歐洲央行已聯繫其監管的銀行，詢問它們對瑞信的風險敞口。另外，亦有報道指，美國財政部正積極審查美國金融業對瑞信的敞口，財政部官員亦與聯儲局和歐洲監管機構密切合作。

瑞信在紐約股價一度急跌30%，其後瑞士金融市場監管局和瑞士央行發聲明，表明如有需要瑞信可從央行獲得流動性支持，最終跌幅收窄至近14%收市。