「新美聯儲通訊社」：銀行倒閉風波　美國加息周期結束預期升溫

素有「新美聯儲通訊社」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos指出，由於過去一周美國兩家地區性銀行倒閉引發更廣泛的金融動蕩，愈來愈多投資者預計聯儲局的加息周期，可能已經結束。



據利率期貨市場數據顯示，投資者認為聯儲在3月的議息會議上暫緩加息的可能性，升至略高於50%，明顯高於周二的30%，意味著市場預測3月議息會議之後，美國聯邦基金利率將保持在4.5%至4.75%之間。

Nick Timiraos指出，在過去八次的議息會議上，聯儲都決定加息，是自1980年代初以來最快的一次加息進程，以應對去年觸及40年來高位的通脹。但銀行倒閉和由此產生的動盪增加了一個複雜的額外因素，讓聯儲局在討論其下一步控制通脹的舉措時需要權衡。

另一方面，歐洲央行（ECB）今晚將宣布議息，據《路透》引述知情人士報道，儘管恐慌情緒引發的市場動盪，有可能使ECB對加息與否更加謹慎，不過，目前歐洲通膨與物價上漲的情況依舊嚴峻，CPI比央行2%的目標高出許多，反映通脹問題仍是歐洲央行急需解決的問題，因此估計今晚加息0.5厘機會較高。