SVB｜矽谷銀行獲多家私募競投　惟美國政府據報傾向持牌銀行接手

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及Signature Bank接連出事遭監管機構接管。外電美國聯邦存款保險公司（FDIC）等監管機構，已委托投行Piper Sandler Companies重啟對破產的矽谷銀行及Signature Bank的拍賣，預期將在本周五（17日）舉行。

這場拍賣表明 FDIC 致力將銀行交由私營金融機構，以市場方式出價競投及處置。據了解，矽谷銀行獲多家私募競投。私募股權投資機構阿波羅全球管理公司稱，正要求風投資金提供支持，以競購矽谷銀行的資產。

不過，有媒體報道美國政府希望買家為銀行，而非私募和風投機構。據《路透》引述兩位消息人士指，只有擁有現有銀行牌照的投標者，才能在提交報價前獲悉及研究銀行的財務狀況，此舉旨在讓競投時，傳統貸款機構比私募股權公司更具優勢。

女股神批聯儲是銀行破產罪魁禍首

有「科技女股神」之稱、管理方舟投資（ARK Invest）的伍德（Cathie Wood）批評聯儲局的政策，是導致SVB和Signature Bank破產的罪魁禍首，稱元兇並非加密貨幣。她在Twitter上發文表示，由於風險投資融資短缺和貨幣市場基金孳息率較高，存款離開了美國銀行系統。