中國平安料內地利率有上升壓力　A股市場存「較好的機會」

中國平安（2318）去年純利跌17.5%，至837.74億元人民幣（下同），遜預期，反映壽險新造保單長遠利潤的新業務價值，按年下跌24%至288.2億元。展望今年表現，董事長馬明哲指出，集團過去二十年，發展關鍵是維持可持續及高質量發展，不會大起大落，預期未來業務可保持雙位數增長。

首席運營官付欣在業績記者會上指出，中國政府在兩會期間的政策方向是穩經濟，相信宏觀經濟復甦，將帶動集團回歸高增長。隨着環境回暖，已經看到壽險新業務價值，在2月按年已轉正數，並且在3月繼續保持正增長的勢頭；預期2023年第一季及全年新業務價值可實現正增長。



壽險是平保盈利貢獻最大板塊，去年核心盈利1,112.35億元，按年升16.4%，佔集團總核心盈利的75%，期內，個人壽險銷售代理人數量，按年下跌25.8%至44.5萬人，按季則跌7.4%。聯席首席執行官陳心穎表示，集團的代理人團隊改革有成效，「人手不需要多，但需要帶來更高的收入」。從數據看到，代理人人均新業務價值及收入，皆按年升22%。

美國加息對資產無大影響

問及美國持續加息，對於市場利率環境的展望，首席投資官鄧斌指出，相信內地的利率環境有上升壓力，未來會呈微升狀態，因為內地經濟持續復甦。集團旗下95%的資產投資集中在內地，認為美國加息對資產無大影響。

受到內地資本市場大幅波動，平保去年投資收益按年挫96.4%，至27.81億元。至12月底止，總投資收益率為2.5%，較首三季度的2.7%收窄。問及集團投資方向，鄧斌指出，在債券投資上，兩會上中國政府落實今年的專項債新增額度是3.8萬億元，集團會配置相關長期利率產品。對於物業市場的投資，集團將重心放在有現金回報的投資上，種類包括長租公寓等商業項目。至於股市的投資上，相信A股投資會存在「比較好的機會」，因近期經濟數據相當正面。