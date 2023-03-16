港華智慧能源將退股上海燃氣　雙方改為深度業務合作

港華智慧能源（1083）宣布，經與申能集團及上海燃氣友好協商後，擬退出於上海燃氣25%的股權。

港華智慧能源解釋，2022年上海市經歷了嚴重疫情，上海燃氣作為上海市重要公用事業企業，為上海市天然氣安全保障供應作出了重大的努力及貢獻。當前，上海市正積極部署「提信心、擴需求、穩增長、促發展」等全面恢復經濟措施，作為重要的公用事業服務提供商，上海燃氣積極履行在保障燃氣供應，穩定能源成本等方面的社會責任。

作為公用事業的營運商及上海燃氣的合作方，香港中華煤氣（0003）及港華智慧能源見證和深明此任務的重要性及面對的艱巨責任。港華智慧能源退出上海燃氣能為上海燃氣在這關鍵及重要時刻提供更大而靈活的營運空間，為上海經濟復蘇及發展做出應有貢獻。

未來，港華智慧能源與申能集團、上海燃氣依舊將在天然氣資源及供應鏈、再生能源業務、延伸服務、能源與低碳科技等領域謀求深入合作，並建立深度及牢固的戰略關係。

資料顯示，2020年中華煤氣及港華智慧能源宣布，與內地國企申能集團及其子公司上海燃氣訂立增資協議，港華燃氣將斥資47億元人民幣（即53.62億港元），購入上海燃氣25%股權。