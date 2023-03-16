瑞信危機｜金管局︰不評論個別在港營運金融機構事宜

撰文：黃捷
出版：更新：

瑞信財務危機惹來廣泛關注。金管局回應事件時稱，一般不評論個別在港營運金融機構的事宜。

該局又稱，就近期不同地區的金融市場出現波動，一直密切留意情況發展，並一如既往與海外相關監管機構保持緊密聯繫。

金融管理局