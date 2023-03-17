百度勁升近14%　 ATMX全數高收　領恒生指數揚314點

歐美監管機構相繼出手，讓兩地銀行業緊張局面暫時平息。隨著瑞士央行會向瑞信提供最高500億瑞士法郎貸款﹑聯儲局向銀行業提供3,000億美元，同時摩根大通等11間銀行向地區銀行First Republic Bank存入300億美元，投資者對歐洲及美國銀行業務危機的憂慮得以暫時舒緩。受到有關消息刺激，美國三大指數於周四（16日）高收，其中道指升371點，納指升283點。亞太區股市今早亦上揚，日股早段升逾百點。



【16:44】港股全周升逾1%

本周港股相當波動，一度處於19100點邊緣。大市走勢反復，與歐美銀行業屢傳負面消息有關。不過歐美監管機構分別出招，有助穩定投資者情緒，全周大市累升逾1%。單計今日，大市升逾300點或1.6%。

恒指收市報19518點，升314點，國指升133點，報6615點，科指升167點，報3979點，成交額為1,649億元。

科技股今日普遍上揚，百度（9888）飆13.7%，收市報142.2元，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升3.2%，小米（1810）升4%，京東（9618）跌0.3%。

昨日已公布業績的長和系，今日走勢個別，長和（0001）升1.9%，報48.8元，長實（1113）跌2.7%，長建（1038）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，收市報53.8元，渣打（2888）跌0.2%，友邦（1299）升3.3%，報78.95元，保誠（2378）升0.5%，報101.4元。

物管股，碧桂園服務（6098）升4.5%，世茂服務（0873）升2.3%，中海物業（2669）升2.5%，華潤萬象（1209）升3.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）升7.7%，龍湖（0960）升3.1%，中海外（0688）升2.8%。

【15:28】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3250點，升23點，深成指數收市報11278點，升40點，滬深300指數收市報3958點，升19點，創業板指數收市報2293點，跌8點。

亞太區股市方面，日股高收，收市報27333點，升323點，台股升231點，報15452點，韓股升17點，報2395點。

港股方面，恒指最新報19503點，升299點，國指升122點，報6604點，科指升153點，報3965點。

【13:23】港股午後升幅收窄

港股升幅午後收窄，恒指最新報19489點，升285點，國指升127點，報6610點，科指升144點，報3955點。

昨日為文心一言舉行記招的百度（9888），升幅擴大至16.3%。

聯想（0992）升4.9%，創科（0669）升3.1%。

【12:42】港股半日升355點

港股反彈，其中百度（9888）勁升逾15%，同時內房及物管股攀升。

恒指中午收市報19559點，升355點，國指升156點，報6638點，科指升165點，報3977點，成交額678億元。

科技股方面，阿里（9988）升1.9%，騰訊（0700）升2.6%，美團（3690）升3.3%，小米（1810）升4.4%。

內房股上揚，碧桂園（2007）升9.1%，龍湖（0960）升5%，中海外（0688）升4.2%，潤地（1109）升3.9%。

物管股獲投資者追捧，碧桂園服務（6098）升6.7%，華潤萬象（1209）升4.7%，中海物業（2669）升2.1%，世茂服務（0873）升4.6%。

三桶油上揚，中海油（0883）升4.6%，中午收市報11.76元，中石油（0857）升4.5%。

至於上日股價下瀉28%的TVB母企電視廣播（0511），今日反彈，中午收市報7.13元，升1.6%。

【11:33】恒指升幅擴大至382點

港受升幅進一步擴大，恒指最新報19586點，升382點，國指升171點，報6654點，科指升174點，報3985點。

百度（9888）升13%，碧桂園（2007）升8.2%，龍湖（0960）升5.9%，聯想（0992）升5.7%。

三桶油上升，中石油（0857）升5.2%。

長實（1113）在周四（16日）已公布業績，長實跌6%，報45.85元，長和（0001）升2.3%。

李寧（2331）跌7.7%。

【09:27】港股高開235點

恒指高開235點，報19439點，國指升91點，報6573點，科指升92點，報3904點。

百度（9888）高開7.9%，阿里（9988）高開1.1%，美團（3690）高開1.9%，騰訊（0700）高開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，渣打（2888）低開0.3%，保誠（2378）高開0.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.3%。