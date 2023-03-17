滙豐FinFit調查：59%受訪者去年錄得至少2%回報　成逆市贏家

滙豐今日公佈FinFit調查，59%受訪者的流動資產去年至少錄的得2%回報，跑贏大市；86%被評為「財政健康」或以上級別，反映他們的財務健康與財富回報有潛在關聯。



滙豐FinFit調查旨在調查受訪者的理財習慣是否健康的資訊平台。

是次為第四次公佈的FinFit調查，香港人在2022年的FinFit指數平均得分為64分，低於去年的65分，自2020年首次研究開始的67分持續下跌。

此外，去年新冠疫情對港人的日常生活造成打擊，並影響港人維持良好的投資及儲蓄習慣。僅54%受訪者持有投資產品，如股票、基金較上年同期下跌25%；有儲蓄習慣的受訪者比例也從先前的61%降至57%。

滙豐香港區財富及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，面對市場動盪，沒有人能夠置身事外，但擁有良好財務習慣和多元化投資組合的人，將能更穩健地渡過難關。

逆市大贏家，著名導演谷德昭分享其投資心得，「以前放一舊錢放喺銀行收息就夠養家，但係現在已經行唔通。而家有好多唔同嘅投資產品，自己比較著重長線投資，並定期檢視投資組合，分散風險，保持良好嘅流動資金。」