第一共和銀行獲摩通等存入300億美元　據報耶倫及戴蒙共商方案

美國地區銀行接連傳出問題，First Republic Bank（第一共和銀行）股價更在周四（16日）盤前交易時段下瀉近2成。為穩定投資者情緒，包括摩根大通等11間銀行向First Republic Bank存入300億美元存款。原來今次是一項官商合作的行動。據外電報道包括美國財政部長耶倫﹑聯儲局主席鮑威爾，以及摩根大通行政總裁戴蒙，於周二（14日）曾共同就拯救方案進行商議。



美國多間大型銀行齊齊出手，以穩定信心。包括摩根大通等11間銀行，向First Republic Bank存入300億美元存款，其中美銀﹑富國﹑花旗及摩通各提供50億美元存款，高盛及摩根士丹利各提供25億美元存款，道富及紐約梅隆銀行等5間銀行各提供10億美元存款。有關銀行指出，注資行動反映出對First Republic Bank的信心，亦反映出銀行業將全面遵守對客戶的承諾。First Republic Bank則指出，相關資金會存放在該行最少120日，同時亦已安排340億美元現金，以應付客戶提款需要。

監管機構歡迎今次行動

摩通等銀行採取的行動，獲得美國監管機構歡迎。包括財長耶倫﹑聯儲局主席鮑威爾﹑FDIC主席Martin Gruenberg及貨幣監理署代署表Michael Hsu表示，歡迎多間銀行向First Republic Bank注入存款，以展示銀行體系健全。

今次摩通等銀行採取行動，有報道指出原來耶倫﹑鮑威爾及摩通行政總裁戴蒙有份牽線。據《路透》引述消息人士指出，耶倫﹑鮑威爾及戴蒙於周二（14日）討論有關拯救方案。花旗行政總裁范潔恩其後亦有參與，聯繫更多銀行共同行事。

消息人士亦指出，Sullivan & Cromwell的資深律師Rodgin Cohen在事件上亦有扮演關鍵角色。