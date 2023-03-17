歐央行刪除未來利率指引　景順趙耀庭：屬「鴿派」加息

市場擔心海外銀行接連出現財務問題之際，歐洲央行決定加息半厘，打擊通脹。關鍵利率將提升到3%，是2008年以來的最高水平，同時承諾在必要時向金融系統提供流動性支持。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，可視作「鴿派加息」，原因是央行於公告中，刪除了有關未來加息的指引，並指出有關金融條件、銀行及市場穩定性的風險。毫無疑問，歐洲央行將盡一切努力完成其控制通脹及穩定金融的任務。



對於個別銀行機構可能爆發的任何危機，預期美國及歐洲都將繼續採取近乎教科書式的政策回應，即提供有針對性的流動性支持及關閉無法救助的機構。這到目前為止效果不錯，而且只要政策制定者能夠迅速熄滅任何重大危機的「火苗」，就可繼續使用。

放眼未來，鑑於市場與銀行融資市場之間的關聯性，歐洲央行利率路徑將極有可能更加取決於經濟數據及金融市場的穩定性。重要的是，歐洲央行一直在逐步取消旨在鼓勵銀行貸款的「定向長期再融資運作」（TLTRO）。歐洲央行三月開始停止更換到期債券的程序。如果金融狀況嚴重收緊，歐洲央行可能會放慢 TLTRO 的退出程序。

投資策略方面，趙耀庭相信採取防禦性部署，保留實力以便在金融壓力有所緩解時，增持較長期及風險較高的資產仍屬明智之舉。