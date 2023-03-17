煤氣：料今年售氣量按年增1%　惟暫時不會派發紅股

煤氣（0003）常務董事黃維義今日（17日）表示，隨著本港從疫情中復常，料今年售氣量增加1%，但暫時不會派發紅股。



黃維義解釋道，要有複式增長，才考慮派發紅股，而集團城市燃氣業務穩健，需要不斷加價才能達到複式增長，但不少企業於過去三年受疫情影響，現金流出現壓力，再加上集團需要更多的資金投入可再生能源的發展，故暫時未必考慮派發紅股。

氫能巴士方面，黃維義指，現時煤氣的天然氣管網已有氫氣，兩家巴士公司未來若需要使用氫氣作為燃料，只需在巴士總站的調壓站將氫抽出來，便可隨時使用。

集團策略及創新總監暨商務總監（香港公用業務）馮文傑補充道，煤氣已與本港兩家巴士公司進行洽商，進展良好，並於大埔廠房已設有氫能設施。倘若未來要落實向巴士公司供氫，需要與政府合作，同時購置設備及改裝設施，預期明年會有應用煤氣公司供氫的氫能巴士在道路上行駛。

料內地氣價價差回復正常

至於燃料價格，黃維義指，煤氣於2006年與澳洲簽署天然氣供氣合約，有25年照付不議價的價格，故本港天然氣價格穩定，過去多年為香港煤氣客戶節省200億元。

內地方面，集團營運總監（內地公用業務）紀偉毅指，去年天然氣價格十分波動，但今年已大幅回落，並趨向穩定，而且內地今年疫後復常，相信價差會回復正常。