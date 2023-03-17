積金易因承辦商缺人手進度落後8個月　積金局料25年時可全面運作

積金易平台因承辦商進度受阻，而延遲8個完成。積金局主席麥嘉軒出席立法會財經事務委員會時指出，已加強監督有關進展，包括要求承辦商更頻密匯報工作進度，以便一旦發現問題時可及早解決。隨著承辦商工作進度有改善，及已增聘人手，對積金易能在2025年全面運作審慎樂觀。



劉麥嘉軒指出，據承辦商解釋延望與人手短缺及嚴重人才流失，當局已要求對方增聘人手，以提高工作效率，及盡一切追趕落後，又要求對方提供補救方案，針對落後部份有效工作以解決問題。

她指出與承辦商簽署合同，清晰列明延遲交付平台的後果，當局已向承辦商發出口頭及書面警告，保留局方在合約條款下的權利及採取法律行動權利，包括索償。

另一方面有議員對積金局員工薪酬加幅，高於保監局及會財局等公營機構表示關注。劉麥嘉軒指出當局人員流失率達20%，為歷史新高，認為當局薪酬在某程度上不能太脫離市場。

此外就近期環球金融市場出現波動，影響強積金投資表現。積金局指出已在網站提供多種基金投資資訊，供受託人參考，又指出社會對穩定回報的強積金產品有顯示訴求，正與金管局研究加入更多穩定回報的投資產品。