LME倉庫被偷龍轉鳳？　千萬元鎳塊變石頭　累亞洲鎳交易推遲重啟

港交所(0388)旗下倫敦金屬交易所(LME)表示，在集團鹿特丹的一個倉庫中發現一小部分鎳合約的實際標的物竟然從鎳變成幾袋石頭，按現價計涉及價值約130萬美元﹙約1,014萬港元﹚。

《彭博》報道指，儘管上述合約涉及的鎳僅佔LME活躍鎳庫存的0.14%，但由於金屬交易員之前普遍認為LME的合約不會有問題，所以即使是部分合約可能存在不規範情況的消息也將引發巨大波瀾。數周前，大宗商品貿易公司托克集團披露該公司遭遇嚴重欺詐，購買的金屬貨物中少了原本應存在的鎳。

LME合約是鋁、銅和鎳等工業金屬的全球基準，由在該交易所註冊的倉庫網絡中存儲的實物金屬提供支撐。任何持有交割合約的交易方收到的都是LME倉庫存儲的金屬。

涉及54噸鎳 現價約130萬美元

存在問題的9份合約共涉及54噸的鎳，按現價計價值約130萬美元。然而，對於仍在艱難應對上次鎳危機影響的LME來說，這個問題對其是重大打擊。去年LME在鎳價飆升後取消了數十億美元的鎳交易。英國金融行為監管局本月早些時候宣布就LME對該鎳危機的處理方式首次對交易所展開執法調查。

LME在一份聲明中表示，並無理由認為其他倉庫受到影響，不過其已要求獲授權的倉儲運營商重新檢查倉單中的鎳。該交易所指出，出問題的是袋裝鎳塊。因此其他不允許以袋裝形式交付的金屬「不受此類不規範情況的影響」。

LME在通知中稱是在獲悉一家經其授權的倉儲運營商旗下某家設施的大量鎳出貨存在問題後，才發現了上述不規範情況。該交易所表示，相關的九份倉單已失效，倉單持有人已收到通知。

LME表示，因部分鎳合約存在問題，該交易所將原定下周一重啟的亞洲時段鎳交易恢復時間推遲一周。