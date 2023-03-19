瑞信危機始於Archegos爆煲　迷信QE無限富人窮人皆蝕章｜鄭昆侖

除了Silvergate Bank、Signature Bank等加密貨幣友好（Crypto friendly bank）以及集中於科技初創（Tech startups）項目投資者的矽谷銀行（SVB）破了產之外,上週另一單大事件當然是瑞信（Credit Suisse）的流動性問題。尤其是上週二以及週三（3月14、15日）,幾乎所有傳媒、網紅、金融界人仕都是一致認為瑞信「死硬」。結果是瑞士央行SNB公佈會全力支援瑞信。

瑞信的股價走勢筆者不會在這處作出預測, 但是可以幾肯定中期內不似會破產。換個角度去看, 在華人區的圈子似乎沒有人預早會講得出FTX平台、Silvergate Bank、Signature Bank、SVB遲早會破產。所以呢, 在市場內有時候「唔好跟車太貼」。真正的大風險事件在事前很少人會「大大聲」跟你說, 反而「跟風抽水」的人佔大多數。

瑞信的問題「爆發」於2021年Archegos基金事件 ,現在才識驚未免太遲

自從2022年11月起,坊間有很多人在「預計」瑞信會破產。說句實話,瑞信的大問題早在2021年3月便呈現跡象。

在2021年3月底, 當時大多數投資者仍在醉心炒賣受惠QE時代（即央行永遠維持低息的信念）的資產, 包括中資科技股、加密貨幣、房地產（包括REITs）、環球科技股。當時連中國恒大（3333）仍未爆煲。

忽然在美國上市的好幾隻中資科技股以及一些美國的Meme股份出現「洗倉式」下挫。隨即傳出Archegos基金的操作出現爆煲。基金的靈魂人物Bill Hwang的高槓桿基金（亦即動用客戶的錢炒孖展, 買賣科技股以及其他熱炒股）。

Bill-Hwang（资料图片）

Archegos基金在多家投行（Investment Banks）有槓桿交易戶口。基金當時其中一隻持股騰訊音樂（Tencent Music）在2021年3月14至28日期間由30.4美元挫至20.1美元。另一隻主要持股愛奇藝（IQIY）期間由27.8美元挫至16.6美元。

對於完全不借錢（沒有沙孖展交易/ No Margin Trading）的炒家, 股價在2週內跌30%至50%,就算是輸到心痛也未至於要弄至破產。

對於涉及高桿的Archegos基金, 自然「很大穫」。從投資銀行的角度, 有大客的持股倉位的市值急速向下, 並且跌破展孖借貸的水平, 聰明的做法當是火速沽出客戶的股票（即Fire Sale）。做法醒目一些的大行（例如Goldman Sachs、Morgan Stanley）及時沽貨, 因此不太受到事件影響。

但是,有大行開始不問價火速沽貨, 自然會加速壓低股價。反應較慢的一些投資銀行自然只能夠在低位沽貨, 亦要「硬蝕」Archegos基金資不扺債的巨額損失。瑞信便是反應較慢的其中一間投行。

當時只不過要用下腦,便知道瑞信會出現大問題。在2021年3月14至28日期間,瑞信的ADR股價由13.08美元跌至10.70美元。在2021年年底,股價跌至9.64美元的水平。在2021年3月14至28日期間, Goldman Sachs的股價由344.2.美元略為跌至327.6美元。在2021年年底,股價回升至382.5美元水平。

只要有一點兒市場Common Sense,其實早在瑞信股價仍是高於9.5美元的水平便知道瑞信的股票「不宜沾手」。很諷刺的是在2021年沒有太多人叫你小心瑞信, 但是當股價挫近2.0美元（近日股價由1.8至2.5美元左右）就充斥大量「末日博士」。

筆者只能說一句, 「事後孔明」真是供應過剩。

在2021年4月4日,筆者早在《加息對金融股是「吉」或是「凶」? 》的文章中指出瑞信就Archegos基金所面對的問題, 亦算是屬於較早期便看到瑞信風臉的預警人。

矽谷銀行（SVB)的破產正在指出這些Tech Startups項目涉及很差的流動性。﹙ REUTERS﹚

2021年仍當/QE Infinity去炒賣, 有錢人還是平民都是這樣輸錢

用簡年的說話,不論是散戶還是基金,又或者是普通平民還是有錢人, 基乎大多數人都是在2020至2021年「迷信了QE Infinity」而大量投資科技股、加密貨幣、房地產（包括REITs）、長期債券。至於有錢人（以家族辦公室的方式投資）更加有資格投資涉及科技概念的Tech Startups項目。

矽谷銀行（SVB)的破產正在指出這些Tech Startups項目涉及很差的流動性。

至於Silvergate Bank以及Signature Bank的破産案, 亦在暗示加密貨幣的市場情況「好極有限」。其中一家本地藍籌地產公司的靈魂人物在近幾年很高調地公開私人的加密貨幣投資。相信, 不少本地家族的第二代、第三代也有類似的部署。

因此,如果說本地地產市道也會受到Silvergate Bank,Signature Bank、SVB破産的間接影響, 也不為過。至少, 近幾個月本港的地皮拍賣反應又真的「麻麻地」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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