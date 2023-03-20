許正宇：Web3.0是變革　逾數十間虛擬資產公司有意赴港設辦事處

財經事務及庫務局局長許正宇出席Web3.0投資峰會致辭時表示，香港具備成為亞洲及其他地區領先的Web3.0樞紐的優勢，政府高度重視該虛擬資產及Web3.0的發展，並為企業提供全面的支持體系。



他提到投資推廣署已收到超過80間與虛擬資產相關的內地和外國公司表示，有意在香港設立辦事處，當中包括虛擬資產交易所、區塊鏈基礎設施公司、區塊鏈網絡安全公司、虛擬貨幣錢包和支付公司，以及其他構建Web3.0生態系統的項目。

許正宇指出，Web 3.0不只是炒作，更是一種變革，改變大家在互聯網上或未來的元宇宙上的價值和互動方式，Web 3.0還將為創新、創業和社會影響創造新的機會。

他指，香港擁有充滿活力的生態系統，擁有超過800間金融科技公司，提供各種創新和便捷的金融服務。

監管方面，許正宇指出政府金融監管機構致力根據國際標準，促進香港虛擬資產行業的可持續發展。他又透露，金管局正在研究穩定幣的監管制度，預計明年實施相關監管。

Web3.0投資峰會由服務於家族辦公室和高淨值客戶的全方位數字資產管理和投資平台Aspen Digital舉辦，將彙集來自世界各地傳統金融和Web3.0行業的私人財富投資者、企業家和行業領袖。