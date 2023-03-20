金管局余偉文：進一步釐清資產及財富管理業相關規定

金管局總裁余偉文在網誌上表示，最近進一步釐清了資產及財富管理業三個主要領域的相關規定，關於開戶與客戶盡職審查、銷售投資產品及高資產淨值投資者方面。



余偉文稱，金管局不時向銀行提供指引，協助銀行以平衡與相稱的方式，落實風險為本做法，當中的三項主要原則（即風險區分、與風險相稱及非「零風險」制度）同樣適用於私人銀行的資產及財富管理業務。

為了讓私人銀行更具體了解如何落實上述原則，金管局最新編製了一套「注意事項」及分享業界良好做法，例如：參考公開資料（如土地登記冊、公司網站）以對照客戶提供的資料，減少客戶需要提供的文件；透過與客戶日常聯繫（如定期探訪）收集和更新資料，以減少客戶需要提供資訊的頻率；以及在進行客戶盡職審查時，不會要求客戶提供數十年前的證明文件，或要求客戶填寫十數頁的冗長表格更新資料。

除了保障投資者，余偉文指，最近進行了投資產品銷售程序的專題檢視，發現銀行的一些做法或對監管標準方面可能存在一些誤解，或會不必要地延長了銷售過程。金管局已於2月與業界分享了主要觀察結果，並鼓勵銀行檢視其政策、程序及做法，以及按適當情況簡化銷售程序。

他又指，金管局在提供適度有為的投資者保障之際，致力精簡適用於資深高資產淨值投資者的產品盡職審查、交易合適性評估及產品披露，正就有關安排諮詢業界，諮詢期將於本月底結束，期望聽取更多業界意見，以盡快敲定相關措施。