第一共和銀行未止瀉　摩通CEO牽頭商救助大計　涉直接注資或賣盤

美國第一共和銀行 First Republic Bank（美：FRC）早前獲摩通等11家美國大型銀行存入300億美元存款，不過仍未能穩定市場信心，股價昨續急瀉近50%。消息指，摩根大通公司CEO戴蒙（Jamie Dimon）正牽頭討論，採取新措施支持FRC，當中包括向FRC直接注資，或者賣盤。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士報導，摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co., JPM）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon），正牽頭與其他大銀行首席執行官討論如何幫助FRC，主要集中在該行業如何安排一筆投資以提高該銀行的資本。這些討論仍處於初步階段。

目前考慮的選項之一是由這些銀行自己對First Republic進行投資。考慮將他們早前向FRC存入的300億美元的一部分，或是全部轉換為資本注入。

此外，將FRC直接出售也是選項之一。將FRC出售給一家較大的銀行，與2008年金融危機期間處理一些陷入困境的銀行的方式一致，日前瑞信亦已經遭瑞銀併購。然而，有報道指出，因貸款和債券的潛在損失，尋找買家可能不是一件容易的事情。

不過，First Republic持續面對資金外流問題，自早前矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉以來，First Republic已遭客戶提取存款約700億美元。