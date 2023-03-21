報告：疫後香港再成亞洲公幹費用最貴城市　單日平均支出4077元

人力資源顧問機構ECA International 發表最新「出差津貼報告」，結果顯示儘管於 2022年前往香港公幹的需求急劇下降，香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市。



報告指出，到香港出差的平均支出為每日520美元（折合約4,077元），比去年同期輕微下跌4美元。ECA International 亞太區域總監關禮廉表示，香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一，而本年度也不例外。由於疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於 2022 年的公幹成本輕微下降。

新加坡則是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元，稍微低於香港。關禮廉指，去年新加坡超越東京成為亞洲公幹費用最昂貴城市的第二位，其商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快，令新加坡成為亞洲排名第二及全球排名第19位公幹費用最昂貴的地區。

與新加坡一樣，台北及新竹等台灣城市的排名有所上升，均晉身十大亞洲公幹成本最高的城市之列。東京的排名下降一位，成為亞洲公幹費用最昂貴城市中的第三位。儘管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日圓兌美元貶值，導致其排名下降。

通脹致前往新興市場公幹成本增

在其他亞洲城市，儘管海外公幹的需求仍未從新冠疫情中恢復，但受通脹影響，以當地貨幣計算的公幹成本顯著增加。斯里蘭卡、老撾、巴基斯坦及哈薩克斯坦等地區的公幹成本的升幅最為明顯，但北京和上海等主要城市的公幹成本則有所下降。

關禮廉表示，由於去年中國的商務旅遊的需求下跌，減低酒店成本，令商務旅客的整體公幹費用隨之下降。然而，上海仍然成為亞洲公幹費用最昂貴城市的第四位。