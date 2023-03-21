港交所委任方安蘭及Megan Greene為國際諮詢委員會成員　任期3年

香港交易所（0388）今日（21日）宣布委任方安蘭（Baroness Rona Fairhead）及Megan Greene為旗下國際諮詢委員會最新成員。

香港交易所主席史美倫說：「我很高興方安蘭及Megan Greene 加入成為我們的國際諮詢委員會的最新成員。他們是備受推崇的專家，具有豐富的國際經濟及金融政策經驗，將為香港交易所董事會提供寶貴意見及觀點，有助香港交易所實現建設『面向未來的領先市場』的願景。」

委員會於2019年成立，是香港交易所董事會的諮詢組織，成員包括具備國際視野的商界、科技界、金融及經濟界頂尖專家。成員的豐富經驗有助香港交易所掌握環球動向，包括國際主要金融中心的最新發展、科技發展情況以及國際政策和監管倡議措施。

方安蘭勳爵及Megan Greene加入後委員會將增至7名成員，由香港交易所主席史美倫擔任委員會主席。

委員會的其他成員包括：Saudi Aramco、沙特英國銀行、怡和控股有限公司及香港機場管理局董事、前滙豐控股有限公司集團行政總裁及集團管理委員會主席歐智華（Stuart Gulliver），太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，以及阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信。

方安蘭及Megan Greene初始任期為3年，屆滿後可續任。