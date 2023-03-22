騰訊今放榜　料上季經調整盈利增24%　關注視頻號支撐廣告業務

騰訊（0700）將會在今日（22日）收市後公佈2022年第4季以及全年業績，綜合券商分析，儘管去年遊戲業務增長放緩，但騰訊已取得關鍵遊戲版號，加上內地監管環境進一步放寬，看好視頻號增長走勢，或可支撐廣告業務。



彭博綜合數據，市場預料騰訊上季收入約1,445億元（人民幣‧下同），按年增0.2%，當中遊戲收入417.98億元，按年跌2.3%；列賬純利275.89億元，按年跌71%；經調整淨利308.42億，按年增24%。

野村預計，騰訊去年第四季收入按年跌2%，原因是未推出新的重磅遊戲，但去年底已陸續取得多個遊戲版號，包括《無畏契約》（Valorant）、《寶可夢大集結》（Pokemon Unite）等，前景看法漸看好，料可推動內地遊戲增長。該行對騰訊的目標價亦是各行最高，達510元，給予「買入」評級。

騰訊於今日收市後公布2022年第4季及全年業績。

大摩料23年騰訊遊戲總收入升10%

另外，摩根士丹利預計，騰訊去年第四季收入按年升1%，經調整盈利按年升18%，原因是雖然去年遊戲業務增長放緩，但11月取得關鍵IP《寶可夢大集結》的遊戲版號，及去年11至12月的毛利有所改善。

該行預期騰訊2023年遊戲總收入將按年增長10%，其中本土市場遊戲收入按年增長5%，海外遊戲收入按年增長22%，加上內地監管環境進一步放寬，視頻號增長走勢看好，重申對騰訊「增持」評級，目標價看420元。

廣告業務收入方面，摩通預料，騰訊上季廣告業務收入跌4%，復甦慢於預期，期內有重要政治事件，涉娛樂業務減少貨幣化，從而影響廣告收入，不過雙十一購物節期間視頻號賬戶增加、更高廣告庫存和更強勁電商廣告支出抵消部分負面影響。

騰訊現升近3%，報352.8元，成交額26.87億元。