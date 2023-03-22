騰訊︰「降本增效」仍是主旋律　AI技術對業務增長有放大作用

騰訊﹙0700﹚公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利1,882.43億元(人民幣‧下同)，按年下跌16.27%；若以非國際財務報告準則計，全年盈利1,156.49億元，按年下跌6.57%。

期內，收入5,545.52億元，按年下跌0.99%。

遊戲行業正復甦

其中，本土市場遊戲收入按年下降4%至1,239億元，主要因為未成年人保護措施實施以及較少新遊戲發布，行業經歷了一段調整期。

集團總裁劉熾平解釋，去年受遊戲版號批給影響，新遊戲推出有斷層，加上去年整體經濟較疲弱，但今年情況則是遊戲行業正復甦，「版號去年下半年開始放，騰訊也拿到，有利今年推出，料行業有新遊戲推出，加宏觀經濟穩步復甦，去年第四季『流水』開始漲，今年第一季流水更有比較強的上漲。」

他又稱，海外遊戲比較好的增長，佔全部收入三分一，相當堅實的規模。

馬化騰表示，集團將進一步降本增效，進一步創新高品質服務與收入。﹙資料圖片﹚

「降本增效」仍是主旋律

談及降本增效，騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，進一步降本增效，進一步創新高品質服務與收入，為未來的可持續業務增長模式奠定了基礎。

劉熾平則指，「降本增效」是持續主旋律， 包括把低價值、虧損的業務縮掉，發展不增成本而有更多發展機會的業務，新業務盡量使用現有資源去做，以至未來投入資源時要有記律性。

劉熾平表示，AI以至基礎模型技術令人振奮。（視覺中國）

可善用AIGC

近日，人工智能技術Chat GPT大行其道，騰訊表示，正在投資於人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型的趨勢，相信這將有助於提升其現有的產品與服務，探索和推出新的產品。

劉熾平表示，AI以至基礎模型技術令人振奮，對騰訊業務增長有放大作用，公司一直有利用AI技術以提升各種業務效率。

他提到，AIGC﹙人工智能生成內容﹚支持用戶與機器的體驗，未來可以善用這種AI生成內容技術，對公司十分有利，原因是公司通訊及遊戲業務，都涉及許多人與人之間的交流，而在遊戲創作過程中，也可利用AIGC提升效率。