TVB與優酷訂合作框架協議　料可帶來約7億人民幣收益

電視廣播(0511K)宣佈，公司附屬公司77工作室有限公司(「77 工作室」)及上海翡翠東方傳播有限公司(「TVBC」)與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷簽署合作框架協議，雙方將發揮各自優勢,達至協同效益。

根據協議,合約期為兩年，77 工作室將為優酷平台提供多部採購劇、TVBC 則提供 TVB 同步劇以及庫存劇，TVB 預計，合共可帶來約值人民幣 7 億元收益。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示:「優酷是中國其中一家領先的在線視頻平台。TVB 擁有豐富的影視製作資源和深厚的劇集創作經驗。TVB 與優酷一直都保持良好的合作關係。這次的框架協議加深了雙方的合作深度,更有利於釋放協同效益,進一步把 TVB 特色的優質「港味」劇集透過優酷極受歡迎的港劇場帶給廣大的中國觀眾。我們期待是次合作為雙方培養和優化更龐大的觀眾流量,加強優酷港劇場之凝聚力,從而達至雙贏局面。」

優酷首席運營官劉燕紅表示:「TVB 劇在全球華人觀眾中有著廣泛影響力。作為內地唯一開設‘港劇場’的頭部視頻平台，優酷提供了內地最豐富的港劇片庫，並累積了可觀的劇迷群體。在過去十年與 TVB 劇集合作的基礎上，我們今年還聯手推出了綜藝節目和演唱會。我們樂見此次新合作將進一步豐富港劇片源，雙方將不斷創新,説明香港優質內容跨代際、跨地域地持續收穫更大影響力。」