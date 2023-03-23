競委會入稟控合謀定價騙疫情資助　數科：涉子公司前僱員報價問題

競爭事務委員會起訴4間公司和3名負責人，涉嫌在疫情期間的政府資助計劃投標時，以掩護式投標等行為合謀定價，騙取約1,300萬元資助金，是首宗涉及濫用政府資助計劃的競爭法案件。



涉事的數科集團（2350）公布，競爭事務審裁處向該公司及全資附屬公司 Multisoft展開法律程序，並指出，在未經Multisoft或公司適當授權的情況下，Multisoft的一名前僱員在D-Biz的政府資助申請中提供資訊技術解決方案的報價，集團不接受或容忍任何非法或違法行為，並已於今年2月向香港警方舉報該前僱員的行為。

公司正就指控尋求法律意見，並將配合委員會根據《競爭條例》可能作出的任何查詢。由於委員會展開的法律程序仍在初步階段，董事會未有足夠資料評估有關法律程序對集團營運及財務狀況的潛在影響。

創新科技署2020年推出遙距營商計劃（D-Biz），透過「防疫抗疫基金」撥款，支援本地企業企業在疫情期間，以資訊科技方案繼續營運和提供服務。計劃申請人要索取兩間服務供應商報價，價低者得。同年6月，擔任計劃秘書處的生產力促進局向競委會轉介有關D-Biz的投訴。

這宗構成合謀定價的案件，涉及189份D-Biz標書、獲批政府資助額高達約1,300萬元。案情指，有公司在投標過程涉嫌提交掩護式標書，即某些投標者同意出價高於預設中標者，或提出吸引力稍遜、招標者不會接受的條件。