景順：聯儲局決議合情合理　金融環境收緊可能有利抗通脹

聯邦公開市場委員會如預期加息25點子，並暗示可能再加息一次。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指出，倘若不是最近的銀行業事件，聯儲局可能還會於年內進行兩到三次25點子的加息，而不是一次。



即便是在今天的聯邦公開市場委員會決議及聲明發佈過後，認為市場仍沒有正確消化2023年最終利率，而是估計下半年會開始減息。聯儲局已表明自身立場，將繼續透過政策利率對抗通脹，同時利用其他針對性金融工具解決銀行業問題。

儘管昨日美國股市因應減息希望破滅而下跌，但認為是次聯邦公開市場委員會會議已較先前略顯溫和。例如，聯儲局經濟預測概要的中位數點陣圖保持不變。預計基準利率將於2023年底達致5.125% ，這說明年內僅會再加息25點子的。

此外，聯儲局對未來加息的說法亦更趨「鴿派」，從之前「持續上調目標區間是合適的」調整為「部分額外政策收緊可能是合適的」。再者，鮑威爾於新聞發佈會上重申，主要的政策工具仍是加息，而不是資產負債表縮減等其他方法。

儘管近期銀行業危機導致信貸狀況收緊，但尚不確定這會持續多久。會議後發佈的聲明提到，儘管「銀行體系穩健」，但近期銀行業壓力或「對經濟活動、就業及通脹造成影響。」新聞發佈會上，主席鮑威爾(Jerome Powell)強調了他堅信銀行體系會保持穩健。

面對近期金融業的挑戰，宏觀環境變得更加複雜。鑑於金融環境收緊，預期美國經濟整體增長或會受到小幅拖累。不過從正面來看，環境收緊可能有利於聯儲局對抗高通脹。因此，聯邦公開市場委員會於本月更趨溫和合乎情理，因為一方面，核心通脹仍保持強勁且預期將於未來數月持續，而另一方面，近期的銀行業危機或會令增長及通脹受壓。