全球金融中心指數排名　紐倫星續位列三甲　香港保持四哥地位

香港在最新全球金融中心排名中，維持「四哥」地位。據英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院最新全球金融中心排名中，紐約﹑倫敦及新加坡仍維持第1﹑第2及第3位，香港則守在第4名。



至於得分方面，紐約及倫敦分別獲得760分及731分，與上次報告一樣。新加坡及香港的整體得分同跌3分，分別至723分及722分。

金融科技乃是近年各地區致力發展的範疇。在最新報告內，紐約於金融科技排名第1，得分達到728分，鄰近矽谷的三藩市排名第2，倫敦則位列第3位，深圳及新加坡分別排第4及第9，香港排第14。

Z/Yen Group董事長Michael Mainelli於一份聲明內指出，紐約維持其榜首位置，其他5個美國城市亦進入前10名。

雖然英國脫歐及其他政治因素引發不確定性，倫敦卻保持其位置，顯示出其金融方面的實力。

政府發言人﹕會用一國兩制下制度優勢

政府發言人表示：「香港在營商環境、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合等四方面的排名均較上一期上升兩位，充分反映香港作為全球領先金融中心的實力與優勢。與上一期報告一樣，相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望，香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心。」

「面對激烈的國際競爭，政府正採取更積極、更主動的發展模式，全力推動制度優化、政策革新和加大宣傳推廣香港已全面復常的工作，以鞏固優勢，不斷提升香港的競爭力。政府會繼續善用香港在『一國兩制』下的制度優勢，包括優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境、穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、多元化的金融產品，以及資訊和資金自由流通等，提升香港的資本市場及國際金融中心的角色。香港擁有穩健成熟的監管及風險監察體制，加上本港金融市場強大堅固的緩衝和抗震力，我們有信心香港的金融體系能夠抵禦外圍衝擊，繼續保持穩健。」

政府發言人補充說：「國家主席習近平於第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會上表示，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，我們要堅定不移推動高質量發展，扎實推進『一國兩制』實踐。《十四五規劃綱要》確立香港在國家整體發展中的重要功能定位。香港會繼續致力鞏固國際金融中心地位，發揮連繫國際和內地的市場和投資者的作用，以自身所長、服務國家所需。早前中央發布《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，推出三十條金融改革創新措施，進一步加強港深金融市場的對接和高水平合作，為香港的金融業創造更多機遇。香港憑着國家的堅實支持和在『一國兩制』下的獨特優勢，會繼續不斷增強發展動能，抓住國家發展帶來的歷史性機遇。」