TVB宣布遣散5%員工及其他降成本措施　冀節省2.6億元營運支出

電視廣播（0511，TVB）預告將透過裁減5%員工，以及調整節目製作預算等措施，目標是每年可以削減2.6億元營運開支。

行政主席許濤今（24日）早向員工發出通告，將引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億元的年度營運現金支出。公司人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，受影響之員工會根據香港僱傭條例獲得合理補償。



翻查業績報告，截止去年6月底，集團共有3,907名全職僱員，包括合約藝員及海外附屬公司之職員。此數字不包括董事及自由工作人員。以此推算，有近200員工受影響。

降低外判以節省成本

此外，公司規範成本管理，大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時將降低對外判工作的依賴，通過自身的創作能力及自有資源，利用合理成本完成同等質量的工作。

許濤今早向員工發言，以指要透過裁員等措施以郜省成本。（資料圖片）

公司指，無可否認，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，使香港經濟前景仍然存在諸多挑戰。而電視業亦正面臨新時代的洗禮。對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責，在充滿挑戰的風險管理上，正確地引導資金流向最有效益的地方發展，以確保公司正常營運。

公司指出理解這些變革將對部份員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。感謝各位的理解和支持，要繼續竭盡所能，以最可用的經驗和能力繼續為公司未來發展做出貢獻。