會財局：本港審計費用增長輸通脹　7成上市公司換核數師時減支出

會財局公佈香港上市公司2020/21年度審計費用報告，發現許多上市公司在甄選核數師時會優先考慮審計費用水平，上市公司更換核數師時，大部分會減少審計支出，審計費用跑輸通脹。



報告指出，2021年香港上市公司審計費用總額為131億元，自2010年起的複合年增長率為6%。於2021年單一審計項目的審計費用平均和中位數分別為540萬元和210萬元，計及通脹調整，分別下降了20%和10%。

香港上市公司平均總資產增長91%，平均收入增長67%，但平均審計費用僅增長9%；在2020年和2021年更換核數師的249家和285家上市公司中，分別有80.7%和69.5%的公司下調了審計費用。

對於類別A會計師事務所而言，不論以審計費用或審計項目數量計算的市佔率，均於2019年到達頂峰後持續下降。

政策、註冊及監督部主管梁家恩表示，參考英國、美國審計市場，由於當地監管條件有不同的要求，審計複雜性增加，審計費用亦持續上升，相反亞洲區審計市場競爭程度遠超英美市場。

近半會計師事務所面對費用壓力

此外，2023年就《審計委員會有效運作指引-甄選、委任及重新委任核數師》實施情况的問卷調查報告，發現審計團隊經常面對調低審計費用和發表「無保留意見」的壓力。近半類別A和類別C會計師事務所定期面對一些費用壓力，而只有16%的類別B會計師事務所面對費用壓力。

會財局主席黃天祐表示，審計質素和審計費用雖無直接關係，但高質量的審計需要投放一定資源，上市公司需確保財務匯報質素，會財局雖然並非直接監管上市公司，但會與其他金融監管機構互相配合，確保匯報質素。

會財局認為，公司管理層及董事局不應向其核數師市價壓力，要求他們將審計費用降低指可能影響審計質素的水平，而核數師確保審計費用和審計項目的複雜性和規模相稱，並保持高度的專業懷疑態度。