美團CEO確認將攻港外賣市場　上季調整淨利轉賺8.29億元人民幣

美團（3690）公佈去年第四季及全年業績，上季美團淨調整淨利潤8.29億（人民幣，下同），高於預期，2021年同期經調整淨虧損39.35億元；經調整EBITDA亦虧轉盈，錄得29.6億元；收入601.29億元高於預期，按年增長21.4%。



2022年全年，收入按年增長22.8%至2,200億元，核心本地商業分部的經營溢利增長56.8%至295億元。同時，新業務分部的經營虧損由收窄至284億元。經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別為97億元及28億元，按年扭虧為盈。

截至去年底12個月，美團交易用戶數目6.78億，按年下跌1.8%；活躍商家數目930萬，按年增5.1%；每位交易用戶平均每年交易筆數40.8筆，按年增14.1%。

在電話會議內，首席執行官王興在業績電話會確認，美團將於香港正式啓動外賣業務，稱「將很快於香港推出全新品牌」，並再次強調了選擇香港作為境外業務第一站的理由，稱從文化、語言到金融設施等基礎環境，選擇香港作為國際化探索的第一個嘗試是應當之選。

王慧文3月25日起轉任非執董

此外美團指出，王慧文因希望投放更多時間在其他商業及個人事務，已由執行董事調任為非執行董事，自3月25日生效。調任後王慧文將放棄其超級投票權，並以1股A類股轉換成1股B類股的基準，將其持有的A類股換成B類股，預料相關程序手續在今年4月底完成。