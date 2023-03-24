裕澤香江｜陳茂波介紹香港發展家族辦公室樞紐機遇　點出優勢

由財經事務及庫務局聯同投資推廣署首次舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，參與論壇的環球家族辦公室決策人逾百名。財政司司長陳茂波於午宴上發言時，介紹香港在發展成為國際領先家族辦公室樞紐的優勢和機遇。



財庫局局長許正宇致開幕辭時指出，香港作為環球領先的資產和財富管理中心，將提供各種新機遇，讓環球家族辦公室茁壯成長。

財庫局局長許正宇於論壇上致開幕辭。

在今次論壇中其一個環節為「家族辦公室經驗分享」，由摩根大通私人銀行執行主席高翰文主持，讓演講嘉賓就的家族辦公室經驗進行分享。演講嘉賓包括新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基煇；Arison Investments 主席及行政總裁 Efrat Peled；Sagard 主席及行政總裁 Paul Desmarais III；起然資本創辦人及總裁包文駿。

（左至右）摩根大通私人銀行執行主席高翰文;新鴻基地產發展有限公司執行董事郭基 煇;Arison Investments 主席及行政總裁 Efrat Peled;Sagard 主席及行政總裁 Paul Desmarais III;起然資本創辦人及總裁包文駿

今次論壇亦有2場主題研討會，第1場主題研討環節為「文藝交流」由瑞銀財富管理亞太區聯席主管、瑞銀香港區主管及行政總裁、集團董事總經理盧彩雲主持。主題研討剖析環球藝術格局，深入討論香港匯聚中外文藝傳統及創新，勢將成為日益重要的全球藝術文化樞紐。

演講嘉賓:巴塞爾藝術展行政總裁諾亞・霍洛維茨（圖右一）;Sigg Collection 收藏家、企業家、前 外交官烏利・希克（圖右二）;M Plus 博物館有限公司主席陳智思（圖左二）。

第2場主題研討環節為「科技賦能」，由許正宇主持。「重點討論家族辦公室如何在瞬息萬變的科技行業中持續創新。演講嘉賓探討近期具投資潛力的科技趨勢，以及香港作為發展蓬勃的金融及創新科技中心，如何吸引有意於相關領域投資的環球家族辦公室。