德銀CDS抽升至4年高位　觸發股價瀉逾13%　累歐洲銀行股全面下挫

歐洲銀行再次下挫，其中德銀股價大瀉逾1成。據《路透》引述S&P Market Intelligence數據顯示，該行的信貸違約掉期（CDS）升至200個基點，為2019年以來高位。可是在2日前，德銀的CDS只是142個基點。



德銀最新報8.07歐元，跌13.56%。股價下跌外，德銀發行的債券亦成為投資者沽貨對象，其發行面值為1美元﹑年息為7.5厘的額外一級資本債（AT1），下跌3%至72.868美仙，將孳息率推高至24厘。報道引述Tradeweb數據顯示，該筆AT1債孳息率，在2周內抽升逾倍。

歐洲銀行股股價普遍下跌，其中瑞銀（UBS）挫7.46%，西班外BBVA跌5.7%，意大利裕信銀行跌2.7%，法巴跌6.6%，荷銀跌4%，渣打倫敦股價跌4%。

受到銀行股下挫拖累，歐洲主要股市跌幅均逾2%，西班牙及意大利股市均跌2.7%。

美國股市期貨亦受到波及，道指期貨挫340點。

投資者恐慌情緒升溫，將資金泊入債市，10年期美國國債孳息率跌10.2個基點至3.302厘，2年期國債孳息率跌19.4個基點至3.6116厘。

另一方面，德銀宣布贖回合共15億美元﹑於2028年到期的次級債券。該行在今年2月亦發行一筆金額相若的票據，正正為了贖回前述﹑於2028年到期的次級債。