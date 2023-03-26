TikTok不能說好的中國故事　港企可以說好香港故事嗎？｜伽羅華

TikTok首席執行官周受資於23日在美國眾議院經歷長達5小時的靈魂拷問，整個過程其實不重要，為超人氣應用抖音的國際版TikTok而設的棺材釘早已就位，這場由美聯邦眾議院能源及商業委員會舉行的聽證會只是一場過場秀，預計美國及其盟友很快對TikTok大刑侍候。

上周四的聽證會，與其說這是充滿火藥味的辯論，不如說是一場由美國跨黨派勾對、針對TikTok進行的凌遲式審訊，期間更有議員提醒周受資要小心作供，向美國國會作假證供是重罪，而且，真正被拷問的也不是周受資這位專業管理人，而是在中國國家領導人習近平訪俄後，西方對中方大外宣發出最嚴厲的警告。

在委員會一眾議員的質疑聲中，來自俄亥俄州的眾議員Bill Johnson對周受資形同「審犯」的內容就像整個聽證會的縮影，問題的核心不外乎是TikTok有否將敏感的美國用戶數據交到中國政府手中，這是周受資不敢答亦不能答的問題，結果他面對指控完全無招架之力。

美國跨黨派勾對、針對TikTok進行的凌遲式審訊，期間更有議員提醒周受資要小心作供。﹙資料圖片﹚

TikTok抖音疑 共用代碼 憂美用戶資料遭駭

加國Citizen Lab報告提到TikTok與姊妹部門抖音共用的原始程式代碼，這意味著抖音受到的中國政府嚴格審查，大概率會加諸在TikTok的用戶身上，這讓Bill Johnson感到非常震驚，並以此質問周受資有否指示工程師修正代碼，後者顯然未能給與合理答案。

Bill繼續引用Citizen Lab報告：「TikTok使用第三方追蹤軟件收集數據，顯然與《一般資料保護規則，GDPR》相衝突.......抖音的特定審查參數存在於TikTok中，但剛剛關閉.....在未知原因下，該些參數變量被保留下來。」

他說，Citizen Lab沒有蓋棺定論，可能害怕說出看法，但他敢說，簡單而言，TikTok的原始程式代碼充斥著後門和中共審查設備。言下之意，TikTok一日不脫離中方掌控，便不可能在西方社會賺取一毫錢，數千億美元市值將付諸東流。

現年40歲的周受資本身是新加坡精英，早年求學期間已操流利英語與普通話，2006年從英國倫敦大學學院經濟系畢業後，便在高盛從事投行工作，2008年進一步前往哈佛商學院深造後，取得MBA學位。

周受資兼具中西文化背景 先後任中企要職

周受資深具中西方文化的背景，為日後他踏上中資公司專業管理人生涯提供很大幫助，他先在中國手機巨頭小米擔任首席財務官和國際業務總裁，並在2018年帶領該公司在港上市。在2021年3月跳槽至字節跳動，成為這家媒介巨頭的第一任首席財務官並兼任TikTok首席執行官CEO，在前CEO的Kevin Mayer離職後接手這個燙手竽。

隨着中西方熱戰升溫，像周受資這類希望在中西方同樣長袖善舞的人，回報與風險已經不成比例，未來發展空間只會非常狹窄，讓人聯想到一向吃四方飯的香港會否走上同一命運，就是「豬八戒照鏡，裏外不是人」。

中國大外宣最重要工作是說好中國故事，但這項任務愈來愈艱巨，香港政府最近也要說好香港故事，但這類口號式宣傳一般效果成疑，向西方社會宣揚香港的機遇優勢，外國傳媒非但不會錦上添花，還會在雞蛋裏挑骨頭，將美事說成刻意而為。偶而花錢宣傳固然無可厚非，但行穩低調地幹實事反而會得到更多人的認同。

香港以鐵路為骨幹的公共運輸系統獲評世界第一。（梁鵬威攝）

港鐵為主公共運輸系統獲評全球第一

最近一份由美國加州大學柏克萊分校最新發表的交通研究報告，香港以鐵路為骨幹的公共運輸系統獲評世界第一，報告提到港鐵車站密度高、位置便利，轉乘設計盡可能以無縫及方便乘客為目標，第二是蘇黎世，第三是斯德哥爾摩，無獨有偶，港鐵在斯德哥爾摩也參與鐵路營運，管理合約已獲延長最少18個月或最長24個月至2025年，這也是香港專業管理人的軟實力表現，與其花大錢做廣告宣傳，港府可以更多鼓勵本地公司或專業界別向外輸出服務。

事實上，香港除了金融、審計及法律等專業能與對手新加坡一爭長短外，教育及醫療等範疇都能傲視整個亞太地區，能夠像港鐵向外輸出專業服務，就是說好香港故事。

港鐵去年度業績平穩，市場反而聚焦新的票價調整機制，原有計算票價的方程式獲保留，方程式中「生產力因素」修改為公司前一年除稅後的香港物業發展利潤掛勾，票價加幅可按其利潤扣減0.6至0.8個百分點，要達到0.8個百分點的扣減需要香港物業發展利潤超過100億元，在未來本港樓市審慎樂觀情況下可能有難度，所以新票價檢討機制與之前相差不會太大。

上市的公用事業與銀行在資金管理上都會遇到同一難題，矽銀與瑞信可以在兩三日倒閉，現在德銀亦岌岌可危，銀行爆煲的根本原因是銀行以公眾存款放貸，性質屬於受監管的公用事業，但上市後股東則希望賺更多的錢，於是乎鼓勵或放任管理層冒險追求更大利潤，結果銀行倒閉需要政府埋單。

同樣，上市的公用事業面對風險雖不如銀行大，但一旦投資冒進錄得巨虧，股東不賣帳，最終要勞煩政府埋單。過去三年疫情，更多公用事業面對經營困難，就算沒就算強如新加坡地鐵都需要政府補貼，反之，自負盈虧的港鐵仍有餘力回饋包括政府在內的上市股東，並同時建設一個車程準時度一直維持99.9%世界級水平的鐵路網絡，這只能說該公司在整體資源運用上非常審慎且高效。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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