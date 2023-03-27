泰加保險獲主席贈保險公司　擬發40億元債券　短期內提復牌

泰加保險(6161)表示，在獲董事會主席吳宇贈予一家註冊於阿聯酋的保險公司(Himalayas Insurance)，以及獲得吳宇授出1億元阿聯酋迪拉姆(約2.13億港元)的無抵押額度後，公司擬透過發行約40億元或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋及沙特阿拉伯等地的財團。

集資款項通過資本金形式注入Himalayas Insurance後，將主要用於業務的開展。Himalayas Insurance獲許可從事一系列保險活動，包括再保險、人壽保險、非人壽保險、風險及損害評估及保險代理及經紀。

泰加保險稱，上述融資工作完成後，擬為保險公司申請國際信用評級，並爭取獲得A-（或以上）的信用評級。如果成功獲得A-（或以上）信用評級，董事會相信將對集團的未來業務開展有重大幫助。

董事會又預期，集團的財政及業務營運方面將取得突破性的改善。公司已委聘具經驗的專業團隊協助擬定復牌方案，以及計劃於短期內向聯交所提出復牌。

此外，公司正積極考慮於成功復牌後，於可行的情況下盡快安排更改該公司的名稱及進行遷冊。經董事會討論，該公司擬採納「Himalayas Investment Group Limited」為公司的新名稱。公司認為新名稱將更有效突顯公司新的業務重心，以及更符合集團的長遠戰略。

另外，泰加保險又稱，不排除其他可能的舉措，包括但不限於考慮分拆Himalayas Insurance的業務以特殊目的收購公司(SPAC)的形式到全球主要證券交易所上巿，包括但不限於美國的納斯特等。就此，該公司正物色獨立財務顧問就分拆Himalayas Insurance上巿的可行性尋求專業意見作為替代方案。