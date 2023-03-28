招商海通斥8.62億　購優品360共49%股權　林子峰等折讓近三成出貨

優品360﹙2360﹚宣布，大股東、集團主席林子峰及許毅芬已與招商局海通貿易簽署買賣股份協議，據此招商海通將向兩人購買4.9億股公司股份，佔優品360全部已發行股份的49%。

今次交易8.624億元，相當於每股1.76元。交易完成後，招商局海通須按例提出強制性全面要約，每股作價1.76元，較優品360上交易日(27日)收報折讓29.32%。

林子峰︰有助集團擴大全球採購工作

同時，林子峰及許毅芬將通過其全資擁有的實體各自繼續分別持有股份，合共佔公司全部已發行股份的26%。

林子峰表示，很榮幸招商海通將成為集團大股東，憑藉其於食品和大宗商品領域的豐富經驗和專業知識，以及在中國和國際上的強大影響力，將支持集團未來的持續增長和發展。「我們相信，雙方攜手將有助集團擴大全球採購工作，並將『優品360˚』及『FoodVille』品牌做大做強。」

招商局集團總會計師周松表示祝賀，並表示：「希望未來項目交割後，雙方股東充分發揮各自優勢、攜手並進，共同扎根香港，同時著眼全球市場佈局，實現資源和渠道的互連互通。」