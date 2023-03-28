中資行據報進軍香港幣圈　提供加密貨幣服務　業內人士稱意義重大

本港正銳意發展加密資產市場，證監會早前指出，在港經營虛擬資產交易所須於今年6月1日起申請牌照。《彭博》報導，過去幾個月來，中國各大銀行的香港分行一直在直接接觸加密貨幣業務，進一步表明，儘管加密貨幣交易在內地已被禁止，但香港得到了中國當局的支持，努力成為主要數位資產中心。



知情人士透露，中國銀行（3988）、交通銀行（3328）及上海浦東發展銀行的香港分行已開始向當地加密貨幣公司提供銀行服務，或正對加密貨幣領域進行調查，甚至有中資銀行香港分行的銷售代表前往加密貨幣公司推銷其服務。

報道指，在國際主要銀行規避加密貨幣領域之際，中資銀行遞出的橄欖枝值得關注。隨著Silvergate Capital 、矽谷銀行、 Signature Bank等多家美國主力拓展加密貨幣客戶業務的銀行相繼崩潰，中國銀行可望填補空缺。

報道引述業內人士指，中資銀行此舉對行業意義重大，傳統的中資銀行向加密貨幣公司提供銀行服務實在意外，更形容是「開創性」之舉。

加密貨幣企業資金流入港

去年10月31日，財庫局發布《有關虛擬資產發展的政策宣言》，表明證監會將就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。同年12月7日，立法會通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的（修訂）條例草案》，規定從2023年6月1日開始，香港經營虛擬資產交易所必須向香港證監會申領牌照。

報道指，在美國爆發銀行業危機之後，全球加密貨幣公司爭相將資金轉移出境。而香港加密貨幣對沖基金MaiCapital等本地公司，迫切尋求在香港開設銀行帳戶；提供加密貨幣託管服務的香港新創Hex Trust將絕大多數USDC轉換成美元，並將資金轉移至香港銀行。