富途去年第4季Non-GAAP賺10.2億元　按年增90%

富途（FUTU）公佈截至2022年12月31日止第4季度及去年之未經審核營運概要。季內，富途總收入為22.8億元（約2.9億美元），按年增長42.3%。按非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤10.2億元（1.3億美元），按年增加90.2%，按季增速加快至26%。



期內，交易佣金及手續費收入為10.5億元（約1.3億美元），按年升22.4%，利息收入為11.4億元（約1.5億美元），按年升84.2%，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）逾9,400萬元（約1,200萬美元）。

2022年全年，富途控股總收入按年增長7%至76.1億元 (約9.8億美元)，按非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤31.3億元（約4億美元），按年增加7.6%。

截至2022年未，富途牛牛和moomoo App注册用戶數達1,958萬，按年增長12.7%；富途開戶客戶數達到323萬，按年增長17.5%，期末有資産客戶148.7萬。

截至去年第4季度，客戶總資產達4,175億元（約535億美元），按年增加了2.4%，期內客戶留存率保持約98%左右高的水平。