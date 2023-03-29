Lalamove母企拉拉科技申本港IPO上市　月活躍司機近百萬人｜新股

貨運平台Lalamove母企拉拉科技（LALATECH），周二（28日）向聯交所遞交IPO上市申請，並披露近年業績。按非國際財務報告準則計，2022年經調整利潤5,323.3萬美元，2021年經調整虧損6.31億美元。

集團2022年收入10.35億美元，按年上升22.7%。虧損按年大幅收窄至4,909.1萬美元，2021年則蝕20.86億美元，主要是按公允價值計入損益的金融工具虧損縮窄。

截至2022年12月底止，去年促成的已完成訂單達4.27億元，全球貨運交易總額（GTV）達67.15億美元，按年增加9.06%。期內，平均月活商戶約1,140萬，按年升9.61%，平均月活司機97.32萬，增加12.05%，覆蓋全球11個市場超過400個城市。

引入多名星級投資者

該公司在2013年以「EasyVan」品牌在港開始業務，於翌年改名為Lalamove，先後獲得11輪融資，引入多名星級投資者，包括資產管理公司高瓴、被譽為「創業者背後的創業者」私募基金紅杉中國、騰訊控股（700）、美團（3690）、香港科學園等。最近一輪融資於去年2月底結算，以每股成本76.16美元，發行約301.98萬優先股，融資額達2.3億美元。

公司主要股東則包括創始人，董事會張席兼首席執行官周勝馥 (25.0%)、高瓴資本 (10.4%)、紅杉資本 (9.2%)、概念資本 (8.3%)、 清流資本以7.3%） 和順為資本(6.9%)。

是次上市由高盛、美銀及摩根大通任聯席保薦人。