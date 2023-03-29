TVB將聚焦直播帶貨拓展收入　否認大裁員：屬自然流失

昨日（28日）已公布去年業績的電視廣播（0511，TVB），電商業務帶動收入增長24%。今日（29日）在將軍澳電視城見傳媒時，亦有談及未來除發展電商業務外，亦會聚焦直播帶貨。就人手問題，管理層指出只屬人員自然流失，而非大裁員。



許濤﹕第一場直播帶貨表現理想

行政主席許濤指出，公司已走出最黑暗時期，去年非傳統電視廣告業務已貢獻超過3成營收，業務發展趨多元化，除電商亦聚焦直播帶貨。

他進一步指出，第一場直播帶貨的收入及商品銷售總額「做得很好」，對未來發展感樂觀，但始終是發展初期，目前很難作精確、對集團財務影響作判斷。但他重申，直播帶貨的潛在發展空間大，因面對是內地海量用戶。

許濤透露大股東Young Lion已表明認同TVB長期發展方向，會長期持有股份。（盧翊銘攝）

許濤又指出公司最頂層的管理團隊，已更換了57%，務求令到管理層更年青及多元。

他亦指出在最近1﹑2個月收到不少券商﹑投行等機構投資者接觸，希望公司可舉行路演及與管理層會面，以了解公司發展方向。由於早前公司正忙於業績公布，所以不便處理，現在可以更積極投入投資者關係工作，料日後未來股東基礎會更豐富，或會有更多內地股東。

曾志偉：裁員屬自然流失

在上周五（24日）公布會遣散約5%員工。在談及裁減人手時，總經理（節目內容營運）曾志偉則指出大部分為自然流失，「在疫情期間，經常只有三分一或一半員工上班，但運作依然，這證明了甚麼？是否我們聘請太多人？一半人上班仍可運作，豈不是要裁一半員工？但我們沒有這樣做。所以在這方面，我不認為是大裁員動作，只不過是自然流失。」

截至2022年底止年度，集團股東應佔虧損約為8.1億元，按年擴大25%；期內收入35.9億元，按年增加24%，主要來自2021年8月底收購的士多集團為全年貢獻電子商貿收入。

集團期內不受限制銀行及現金結餘10.2億元，惟非流動負債升至16.7億元，主因是由上海商業銀行提供，在2023年7月到期的2億美元的貸款延期至2025年7月。

曾志偉指出有關公司人手安排，只屬自然流失，而非大裁員。（盧翊銘攝）

大股東無意沽貨

對於資金壓力，財務總裁李福來表示，集團一直密切留意現金情況如應收帳等等。「公司有10億cash，另外仲有3億credit line可以用，但暫未有計劃再借錢。」

此外，許濤亦透露大股東Young Lion已表明認同TVB長期發展方向，會長期持有股份，暫時未有出售計劃。