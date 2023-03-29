騰訊旗下微信　將搜一搜內「問一問」升級

騰訊（0700）旗下即時通訊程式微信宣布，其視頻號﹑微信支付﹑小程序﹑企業微信﹑搜一搜均分享新計劃，其中將搜一搜內的「問一問」升級惹人關注。

微信指出搜一搜已成為助力內容創作與運營的重要工具。去年搜一搜月度活苾用戶為8億，搜索量按年增加54%，帶動的公眾號新增粉絲貢獻佔比為27%，文章分發量增加43%。

微信又指出，搜索場境直達﹑視頻號﹑公眾評論詞高亮﹑直播間邊看邊搜等，均是搜一搜滿足用戶不同需求的探索。在搜一搜內，將升級「問一問」，主要針對微信內常見問題，聚合呈現平台上優質答案，並會通過定向邀請優質內容創作者，參與問題回答。

微信稱，一個問題下的多個答案排序，將按照回答質量、作答時間和用戶反饋情況來綜合決定，優質的原創回答內容將優質呈現。

此外，微信表示，隨着內容生態愈加豐富，助力創作者收入增長，是視頻號下一階段的重點。今年視頻號將進一步幫助創作者增收，包括推出全新的創作者分成計劃，以及為優質創作者提供付費訂閱功能。

至於小程序今年要連接更多的場景與能力，還將推出一站式開發平台，滿足APP、H5等多場景的開發需求；小程序硬件能力也迎來升級，覆蓋智能家居、智能汽車等場景，創造更多交互的可能。