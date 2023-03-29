HKTVmall母企｜香港科技探索去年賺2.1億元　轉型後新高

HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布截至去年底止全年業績，年內經調整後盈利約為3.16億元，2021年同期為1.13億元；權益持有人應佔溢利2.12億元，2021年同期約為1,480萬元，按年大增13.3倍；不派末期息。



期內，營業額按年增加22.3%至38.28億元，包括增長45.2%的多媒體廣告收入及節目版 權1.31億元。訂單總商品交易額增幅為25.9%至82.76億元。

截至去年年底，於HKTVmall購物的獨立客戶數量約為141萬名，平均每日訂單量增至49,300張訂單，平均訂單值為458元；而2021年同期為每日41,400張訂單，平均訂單量為462元。

集團表示，過去數年，有不同類型的企業，眼見HKTVmall的成功，就跟從「別人的腳印」，嘗試加入網購市場，建立各式電子商貿平台，但大部份平台在營運一段時間後，都因為各種不同原因退出。而HKTVmall亦有部分計劃的表現未如理想，例如「HKTV極速送」餐飲送遞 服務比預期的需求減少，「數據共享庫」亦未如預期，於是去年年底已將餐飲送遞資源轉移濕貨街市食品的快速送遞。

集團指出，以上不但顯示出強大的執行力，同時印證了要在市場上成功站穩陣腳，不可以只盲目跟從別人的做法，更重要是不怕面對失敗，堅持長線投資，不斷改進及嘗試。